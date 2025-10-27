Imenik tvrtki
AlphaSense
AlphaSense Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AlphaSense. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹4.4M - ₹5.33M
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U AlphaSense, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u AlphaSense in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹5,673,824. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AlphaSense za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in India je ₹4,059,719.

