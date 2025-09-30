Imenik tvrtki
AlphaSense
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Delhi Area

AlphaSense Softverski Inženjer Plaće u Greater Delhi Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Delhi Area u AlphaSense ukupno iznosi ₹3.59M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AlphaSense. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Ukupno godišnje
₹3.59M
Razina
Senior Software Engineer
Osnovna plaća
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Bonus
₹299K
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u AlphaSense?

₹13.94M

Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U AlphaSense, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at AlphaSense in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹5,812,456. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Softverski Inženjer role in Greater Delhi Area is ₹3,092,753.

