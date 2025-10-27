Imenik tvrtki
Medijan Prodaja paketa naknade in United Kingdom u AlphaSense ukupno iznosi £65.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AlphaSense. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Medijan paketa
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£45.4K
Razina
-
Osnovna plaća
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U AlphaSense, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u AlphaSense in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £107,654. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AlphaSense za ulogu Prodaja in United Kingdom je £45,377.

