AlphaSense Regrutер Plaće

Prosječna Regrutер ukupna naknada in United States u AlphaSense kreće se od $142K do $198K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AlphaSense. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$154K - $186K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$142K$154K$186K$198K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U AlphaSense, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u AlphaSense in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $198,360. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AlphaSense za ulogu Regrutер in United States je $141,930.

