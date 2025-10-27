Imenik tvrtki
AlphaSense Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in United States u AlphaSense kreće se od $175K do $249K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AlphaSense. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$199K - $236K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$175K$199K$236K$249K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U AlphaSense, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u AlphaSense in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $248,975. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AlphaSense za ulogu Dizajner Proizvoda in United States je $175,365.

