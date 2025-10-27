Imenik tvrtki
Medijan Financijski Analitičar paketa naknade in India u AlphaGrep Securities ukupno iznosi ₹10.95M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AlphaGrep Securities. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Medijan paketa
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹10.95M
Razina
2
Osnovna plaća
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹6.26M
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Financijski Analitičar u AlphaGrep Securities in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹14,083,301. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AlphaGrep Securities za ulogu Financijski Analitičar in India je ₹6,319,544.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za AlphaGrep Securities

