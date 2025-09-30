Softverski Inženjer naknada in New York City Area u Allstate ukupno iznosi $75.5K year za A1. Medijan year paketa naknade in New York City Area ukupno iznosi $67.5K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Allstate. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
A1
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
