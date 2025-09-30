Softverski Inženjer naknada in India u Allstate kreće se od ₹984K year za B1 do ₹2.33M year za B2. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹1.58M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Allstate. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***