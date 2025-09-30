Imenik tvrtki
Allstate
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Aktuar

  • Sve Aktuar plaće

  • Greater Chicago Area

Allstate Aktuar Plaće u Greater Chicago Area

Aktuar naknada in Greater Chicago Area u Allstate ukupno iznosi $90K year za Analyst. Medijan year paketa naknade in Greater Chicago Area ukupno iznosi $105K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Allstate. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 3 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Allstate?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Aktuar ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

The highest paying salary package reported for a Aktuar at Allstate in Greater Chicago Area sits at a yearly total compensation of $189,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Aktuar role in Greater Chicago Area is $105,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Allstate

Povezane tvrtke

  • Citi
  • Pacific Life
  • Genworth Financial
  • Equitable
  • CNO Financial Group
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi