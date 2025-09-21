Imenik tvrtki
Alloy
Alloy Korisnička Podrška Plaće

Prosječna Korisnička Podrška ukupna naknada in United States u Alloy kreće se od $53.3K do $76.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alloy. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$61.1K - $71.5K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Alloy, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

10 years post-termination exercise window.



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korisnička Podrška u Alloy in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $76,050. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Alloy za ulogu Korisnička Podrška in United States je $53,300.

