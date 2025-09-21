Imenik tvrtki
Allianz
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Allianz Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Germany u Allianz ukupno iznosi €72.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Allianz. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

Medijan paketa
company icon
Allianz
Software Engineer
Stuttgart, BW, Germany
Ukupno godišnje
€72.2K
Razina
L3
Osnovna plaća
€61.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.6K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Allianz?

€142K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

DevOps Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Allianz in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €101,779. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Allianz za ulogu Softverski Inženjer in Germany je €67,394.

Ostali resursi