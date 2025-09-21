Imenik tvrtki
Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in Germany u Allianz ukupno iznosi €86.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Allianz. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

Medijan paketa
company icon
Allianz
Product Manager
Munich, BY, Germany
Ukupno godišnje
€86.4K
Razina
L3
Osnovna plaća
€83.6K
Stock (/yr)
€2.8K
Bonus
€0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Allianz?

ČPP

The highest paying salary package reported for a Menadžer Proizvoda at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €90,656. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the Menadžer Proizvoda role in Germany is €83,613.

