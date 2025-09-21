Imenik tvrtki
Allianz
Allianz Menadžment Konzultant Plaće

Medijan Menadžment Konzultant paketa naknade in Germany u Allianz ukupno iznosi €78.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Allianz. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

Medijan paketa
company icon
Allianz
Senior Consultant
Munich, BY, Germany
Ukupno godišnje
€78.7K
Razina
L3
Osnovna plaća
€73.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.9K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Allianz?

€142K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Ostali resursi