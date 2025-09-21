Imenik tvrtki
Allianz Poslovni Analitičar Plaće

Medijan Poslovni Analitičar paketa naknade in Germany u Allianz ukupno iznosi €67.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Allianz. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

Medijan paketa
company icon
Allianz
Business Analyst
Munich, BY, Germany
Ukupno godišnje
€67.9K
Razina
Mid
Osnovna plaća
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Allianz?

€142K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Izvezi podatke

Doprinesi

أعلى حزمة راتب لوظيفة Poslovni Analitičar في Allianz in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €82,762. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Allianz لوظيفة Poslovni Analitičar in Germany هو €66,799.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Allianz

