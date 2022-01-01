Direktorij Tvrtki
AlixPartners
AlixPartners Plaće

Raspon plaća AlixPartners je od $84,619 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Financijski analitičar na donjem kraju do $435,750 za Konzultant za upravljanje na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke AlixPartners. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Konzultant za upravljanje
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Poslovni analitičar
$432K
Razvoj poslovanja
$413K

Znanstvenik podataka
$101K
Financijski analitičar
$84.6K
Ljudski resursi
$199K
Voditelj projekta
$176K
Softverski inženjer
$191K
Tehnički voditelj programa
$221K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki AlixPartners je Konzultant za upravljanje at the Director level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $435,750. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki AlixPartners je $210,050.

