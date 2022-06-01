Aledade Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća Aledade je od $96,900 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Analitičar podataka na donjem kraju do $250,000 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Aledade. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $250K
Voditelj proizvoda
Median $160K

Administrativni asistent
$101K
Poslovni analitičar
$99.5K
Analitičar podataka
$96.9K
Pravni
$139K
Dizajner proizvoda
$158K
Regrutator
$128K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki Aledade, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Aledade is Voditelj softverskog inženjerstva with a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aledade is $135,430.

