AlayaCare
AlayaCare Korisnička Služba Plaće

Prosječna Korisnička Služba ukupna naknada in Canada u AlayaCare kreće se od CA$63.3K do CA$86.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AlayaCare. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$49.6K - $58.8K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$45.8K$49.6K$58.8K$62.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korisnička Služba u AlayaCare in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$86,720. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AlayaCare za ulogu Korisnička Služba in Canada je CA$63,343.

Ostali resursi

