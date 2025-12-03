Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

Alarm.com Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in United States u Alarm.com ukupno iznosi $220K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alarm.com. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Medijan paketa
company icon
Alarm.com
Software Engineer
Fairfax, VA
Ukupno godišnje
$220K
Razina
-
Osnovna plaća
$153K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$7.5K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Alarm.com?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Alarm.com, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

0%

GOD 1

40%

GOD 2

0%

GOD 3

40%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Alarm.com, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 0% stječe se u 1st-GOD (NaN% po razdoblju)

  • 40% stječe se u 2nd-GOD (40.00% godišnje)

  • 0% stječe se u 3rd-GOD (NaN% po razdoblju)

  • 40% stječe se u 4th-GOD (40.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Alarm.com in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $461,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Alarm.com za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $222,500.

Ostali resursi

