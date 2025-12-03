Prosječna Marketinške Operacije ukupna naknada in United States u Alarm.com kreće se od $75K do $109K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alarm.com. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025
Prosječna Ukupna Naknada
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U Alarm.com, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:
20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
0%
GOD 1
40%
GOD 2
0%
GOD 3
40%
GOD 4
20%
GOD 5
