Prosječna Marketing ukupna naknada in United States u Alarm.com kreće se od $133K do $189K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alarm.com. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$150K - $171K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$133K$150K$171K$189K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Alarm.com, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

0%

GOD 1

40%

GOD 2

0%

GOD 3

40%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Alarm.com, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 0% stječe se u 1st-GOD (NaN% po razdoblju)

  • 40% stječe se u 2nd-GOD (40.00% godišnje)

  • 0% stječe se u 3rd-GOD (NaN% po razdoblju)

  • 40% stječe se u 4th-GOD (40.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Marketing u Alarm.com in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $188,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Alarm.com za ulogu Marketing in United States je $132,800.

