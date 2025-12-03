Imenik tvrtki
Alan
Alan Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in Spain u Alan kreće se od €149K do €217K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alan. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$197K - $224K
Spain
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$172K$197K$224K$250K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Alan, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

7 years post-termination exercise window.



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Alan in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €216,638. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Alan za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Spain je €148,709.

Ostali resursi

