Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in France u Alan kreće se od €65.8K do €93.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alan. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$86.9K - $102K
France
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$75.8K$86.9K$102K$108K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Alan, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

7 years post-termination exercise window.



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Alan in France ima godišnju ukupnu naknadu od €93,829. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Alan za ulogu Dizajner Proizvoda in France je €65,761.

Ostali resursi

