Alaan
Alaan Osnivač Plaće

Prosječna Osnivač ukupna naknada in United Arab Emirates u Alaan kreće se od AED 244K do AED 341K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Alaan. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Alaan?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Osnivač u Alaan in United Arab Emirates ima godišnju ukupnu naknadu od AED 340,854. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Alaan za ulogu Osnivač in United Arab Emirates je AED 243,887.

