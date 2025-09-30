Imenik tvrtki
Akveo
  Plaće
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plaće

  Warsaw Metropolitan Area

Akveo Softverski Inženjer Plaće u Warsaw Metropolitan Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Warsaw Metropolitan Area u Akveo ukupno iznosi PLN 225K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Akveo. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 225K
Razina
L2
Osnovna plaća
PLN 225K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Akveo?

PLN 600K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Akveo in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 266,328. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akveo for the Softverski Inženjer role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 225,000.

