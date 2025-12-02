Imenik tvrtki
Akveo
Akveo Regrutер Plaće

Prosječna Regrutер ukupna naknada in Poland u Akveo kreće se od PLN 121K do PLN 165K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Akveo. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$35.2K - $42.6K
Poland
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$32.9K$35.2K$42.6K$44.9K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Akveo?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u Akveo in Poland ima godišnju ukupnu naknadu od PLN 165,382. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Akveo za ulogu Regrutер in Poland je PLN 121,185.

Ostali resursi

