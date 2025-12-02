Imenik tvrtki
Akveo
Akveo Menadžer Dizajna Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Dizajna Proizvoda ukupna naknada in Lithuania u Akveo kreće se od €42.3K do €59.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Akveo. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$52.8K - $64K
Lithuania
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$48.7K$52.8K$64K$68.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Dizajna Proizvoda u Akveo in Lithuania ima godišnju ukupnu naknadu od €59,057. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Akveo za ulogu Menadžer Dizajna Proizvoda in Lithuania je €42,256.

