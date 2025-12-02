Imenik tvrtki
Akvelon
Akvelon Ljudski Resursi Plaće

Prosječna Ljudski Resursi ukupna naknada in Kazakhstan u Akvelon kreće se od KZT 7.76M do KZT 11.3M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Akvelon. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$17.4K - $19.8K
Kazakhstan
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$15.2K$17.4K$19.8K$22.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Akvelon?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ljudski Resursi u Akvelon in Kazakhstan ima godišnju ukupnu naknadu od KZT 11,299,497. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Akvelon za ulogu Ljudski Resursi in Kazakhstan je KZT 7,756,434.

