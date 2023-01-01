Direktorij Tvrtki
Akvelon
Akvelon Plaće

Raspon plaća Akvelon je od $13,875 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Regrutator na donjem kraju do $42,000 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Akvelon. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $42K

Full-stack softverski inženjer

Ljudski resursi
$18.6K
Regrutator
$13.9K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Akvelon je Softverski inženjer s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $42,000. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Akvelon je $18,622.

