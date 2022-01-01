Direktorij Tvrtki
Akuna Capital
Akuna Capital Plaće

Raspon plaća Akuna Capital je od $65,325 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Računovođa na donjem kraju do $425,071 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Akuna Capital. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Full-stack softverski inženjer

Kvantitativni razvojni programer

Backend softverski inženjer

Voditelj softverskog inženjerstva
Median $260K
Znanstvenik podataka
Median $225K

Računovođa
$65.3K
Poslovne operacije
$108K
Financijski analitičar
$127K
Informatolog (IT)
$221K
Voditelj projekta
Median $155K
Regrutator
$99.5K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Akuna Capital je Softverski inženjer at the Senior Software Engineer level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $425,071. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Akuna Capital je $179,209.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Akuna Capital

