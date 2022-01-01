Direktorij Tvrtki
AKQA
AKQA Plaće

Raspon plaća AKQA je od $12,040 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj dizajna proizvoda na donjem kraju do $130,000 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke AKQA. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $130K
Dizajner proizvoda
Median $65K
Poslovni analitičar
$81.8K

Copywriter
$63.8K
Marketing
$119K
Voditelj dizajna proizvoda
$12K
Voditelj projekta
$112K
Voditelj softverskog inženjerstva
$106K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki AKQA je Softverski inženjer s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $130,000. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki AKQA je $93,899.

