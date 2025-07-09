Akkodis Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća Akkodis je od $3,989 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Regrutator na donjem kraju do $233,199 za Prodaja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Akkodis. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $109K
Biomedicinski inženjer
$52.9K
Znanstvenik podataka
$60.1K

Informatolog (IT)
$44.4K
Voditelj proizvoda
$52.1K
Voditelj programa
$94.1K
Regrutator
$4K
Prodaja
$233K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Akkodis je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $233,199. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Akkodis je $56,521.

Ostali resursi