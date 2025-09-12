Imenik tvrtki
Airtel Africa
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Airtel Africa Plaće

Plaće u Airtel Africa kreću se od $5,814 ukupne godišnje naknade za Menadžer Poslovnih Operacija na donjoj strani do $241,200 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Airtel Africa. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $21.6K

Backend softverski inženjer

Računovođa
$23.1K
Menadžer Poslovnih Operacija
$5.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Informatičar (IT)
$23.1K
Menadžer Proizvoda
$53.4K
Menadžer Projekta
$43.8K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$241K
Arhitekt Rješenja
$59.9K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Airtel Africa je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $241,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Airtel Africa je $33,476.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Airtel Africa

Povezane tvrtke

  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi