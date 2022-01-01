Direktorij Tvrtki
Airtable Plaće

Raspon plaća Airtable je od $112,700 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Korisnička služba na donjem kraju do $755,000 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Airtable. Zadnje ažurirano: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Full-stack softverski inženjer

Dizajner proizvoda
Median $230K
Voditelj proizvoda
Median $255K

UX istraživač
Median $423K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $755K
Znanstvenik podataka
Median $315K
Marketinške operacije
Median $172K
Poslovne operacije
$388K
Poslovni analitičar
$162K
Korisnička služba
$113K
Uspjeh korisnika
$114K
Ljudski resursi
$116K
Informatolog (IT)
$332K
Marketing
$191K
Voditelj dizajna proizvoda
$609K
Regrutator
$166K
Prodajni inženjer
$165K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$362K
Arhitekt rješenja
$288K
Tehnički voditelj programa
$470K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Airtable, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Airtable, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (25.00% godišnje)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Airtable je Voditelj softverskog inženjerstva s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $755,000. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Airtable je $278,523.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Airtable

Ostali resursi