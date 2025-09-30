Imenik tvrtki
Airbus
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Spain

Airbus Softverski Inženjer Plaće u Spain

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Spain u Airbus ukupno iznosi €53.6K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Airbus. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Ukupno godišnje
€53.6K
Razina
Junior
Osnovna plaća
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Bonus
€6.2K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Airbus?

€142K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Airbus in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €60,630. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Airbus za ulogu Softverski Inženjer in Spain je €45,372.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Airbus

Povezane tvrtke

  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Huntington Ingalls Industries
  • EPAM Systems
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi