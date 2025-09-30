Softverski Inženjer naknada in India u Airbus kreće se od ₹1.23M year za L1 do ₹2.54M year za l3. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹2M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Airbus. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
