Airbus
  • Plaće
  • Strojarki Inženjer

  • Sve Strojarki Inženjer plaće

  • Greater Bengaluru

Airbus Strojarki Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Strojarki Inženjer paketa naknade in Greater Bengaluru u Airbus ukupno iznosi ₹1.96M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Airbus. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.96M
Razina
E2
Osnovna plaća
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹102K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Airbus?

₹13.94M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
ČPP

The highest paying salary package reported for a Strojarki Inženjer at Airbus in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,401,519. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Strojarki Inženjer role in Greater Bengaluru is ₹1,875,955.

