Air Liquide Plaće

Raspon plaća Air Liquide je od $3,681 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Financijski analitičar na donjem kraju do $124,773 za UX istraživač na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Air Liquide. Zadnje ažurirano: 8/13/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $63.8K
Računovođa
$35.3K
Administrativni asistent
$17.8K

Biomedicinski inženjer
$84.6K
Poslovni analitičar
$58.7K
Razvoj poslovanja
$45.4K
Korisnička služba
$31.6K
Analitičar podataka
$80.4K
Znanstvenik podataka
$122K
Elektrotehnički inženjer
$104K
Financijski analitičar
$3.7K
Informatolog (IT)
$99.5K
Strojarski inženjer
$51.6K
Voditelj projekta
$58.9K
Arhitekt rješenja
$19.1K
Ukupne nagrade
$16.6K
UX istraživač
$125K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Air Liquide je UX istraživač at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $124,773. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Air Liquide je $58,667.

