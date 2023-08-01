AI21 Labs Plaće

Plaće u AI21 Labs kreću se od $98,225 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $163,785 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika AI21 Labs . Zadnje ažuriranje: 8/31/2025