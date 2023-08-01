AI21 Labs Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u AI21 Labs kreću se od $98,225 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $163,785 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika AI21 Labs. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $145K
Korisnička Podrška
$98.2K
Menadžer Proizvoda
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u AI21 Labs je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $163,785. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AI21 Labs je $144,883.

