Agorapulse
Agorapulse Plaće

Plaće u Agorapulse kreću se od $63,795 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $96,366 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Agorapulse. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
$83.7K
Softverski Inženjer
$63.8K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$96.4K

ČPP

The highest paying role reported at Agorapulse is Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,366. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Agorapulse is $83,709.

