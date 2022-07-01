Agorapulse Plaće

Plaće u Agorapulse kreću se od $63,795 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $96,366 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Agorapulse . Zadnje ažuriranje: 8/31/2025