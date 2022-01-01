Imenik tvrtki
Agora Plaće

Plaće u Agora kreću se od $59,013 ukupne godišnje naknade za Arhitekt Rješenja na donjoj strani do $160,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Agora. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $160K
Uspjeh Korisnika
$73.6K
Ljudski Resursi
$149K

Arhitekt Rješenja
$59K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Agora je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $160,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Agora je $111,440.

