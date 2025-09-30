Imenik tvrtki
AgentSync
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Denver And Boulder Area

AgentSync Softverski Inženjer Plaće u Greater Denver And Boulder Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Denver And Boulder Area u AgentSync ukupno iznosi $180K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AgentSync. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
AgentSync
Software Engineer
Denver, CO
Ukupno godišnje
$180K
Razina
L4
Osnovna plaća
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u AgentSync?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u AgentSync in Greater Denver And Boulder Area ima godišnju ukupnu naknadu od $270,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AgentSync za ulogu Softverski Inženjer in Greater Denver And Boulder Area je $180,600.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za AgentSync

Povezane tvrtke

  • Google
  • Coinbase
  • Stripe
  • Databricks
  • PayPal
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi