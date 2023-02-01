Imenik tvrtki
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Plaće

Plaće u Agency for Science, Technology and Research kreću se od $48,215 ukupne godišnje naknade za Kemijski Inženjer na donjoj strani do $91,734 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Agency for Science, Technology and Research. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $78.8K

Znanstvenik Istraživač

Znanstvenik Podataka
Median $91.7K
Biomedicinski Inženjer
$73.6K

Kemijski Inženjer
$48.2K

Istraživački Inženjer

Analitičar Podataka
$49.5K
Hardverski Inženjer
$66.4K
ČPP

The highest paying role reported at Agency for Science, Technology and Research is Znanstvenik Podataka with a yearly total compensation of $91,734. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Agency for Science, Technology and Research is $70,028.

