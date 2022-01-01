Imenik tvrtki
Afterpay
Afterpay Plaće

Plaće u Afterpay kreću se od $70,350 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $278,600 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Afterpay. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $99.9K
Računovođa
$70.4K
Poslovni Analitičar
$149K

Analitičar Podataka
$119K
Znanstvenik Podataka
$83.5K
Ljudski Resursi
$279K
Marketing
$177K
Menadžer Proizvoda
Median $108K
Prodaja
$159K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$166K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Afterpay, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

The highest paying role reported at Afterpay is Ljudski Resursi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afterpay is $134,325.

