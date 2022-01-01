Afterpay Plaće

Plaće u Afterpay kreću se od $70,350 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $278,600 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Afterpay. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Afterpay, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
