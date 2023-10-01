Direktorij Tvrtki
AFRY
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

AFRY Plaće

Raspon plaća AFRY je od $52,470 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $97,111 za Konzultant za upravljanje na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke AFRY. Zadnje ažurirano: 8/22/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $52.5K
Poslovni analitičar
$85.4K
Znanstvenik podataka
$55.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Hardverski inženjer
$53.2K
Konzultant za upravljanje
$97.1K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā AFRY, ir Konzultant za upravljanje at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $97,111. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā AFRY, ir $55,853.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku AFRY

Povezane tvrtke

  • Dropbox
  • Pinterest
  • Stripe
  • Uber
  • Databricks
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi