Direktorij Tvrtki
Afresh
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Afresh Plaće

Raspon plaća Afresh je od $161,700 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Marketing na donjem kraju do $210,000 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Afresh. Zadnje ažurirano: 8/22/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $210K

Full-stack softverski inženjer

Ljudski resursi
$209K
Marketing
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dizajner proizvoda
$164K
Prodajni inženjer
$169K
Arhitekt rješenja
$186K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Afresh je Softverski inženjer s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $210,000. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Afresh je $177,538.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Afresh

Povezane tvrtke

  • Spotify
  • Snap
  • Uber
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi