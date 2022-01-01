Imenik tvrtki
Afiniti
Afiniti Plaće

Plaće u Afiniti kreću se od $6,992 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $189,050 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Afiniti. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Znanstvenik Podataka
Median $139K
Softverski Inženjer
Median $7K
Analitičar Podataka
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Poslovni Analitičar
$79.6K
Financijski Analitičar
$21.4K
Marketing
$19.9K
Dizajner Proizvoda
$189K
Menadžer Proizvoda
$17.3K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$166K
Arhitekt Rješenja
$129K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Afiniti je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $189,050. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Afiniti je $50,497.

