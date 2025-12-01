Imenik tvrtki
Menadžer Projekta naknada in United States u Affirm ukupno iznosi $206K year za L7. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Affirm. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$217K - $263K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$200K$217K$263K$280K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Prikaži 2 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

Raspored Stjecanja

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip Dionica
RSU

U Affirm, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 50% stječe se u 1st-GOD (12.50% tromjesečno)

  • 50% stječe se u 2nd-GOD (12.50% tromjesečno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Affirm, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Affirm, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Affirm in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $279,560. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Affirm za ulogu Menadžer Projekta in United States je $200,030.

Ostali resursi

