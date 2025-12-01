Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Operacije Korisničke Službe

  • Sve Operacije Korisničke Službe plaće

Affirm Operacije Korisničke Službe Plaće

Prosječna Operacije Korisničke Službe ukupna naknada u Affirm kreće se od CA$62.4K do CA$90.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Affirm. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$51.7K - $59K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$45.1K$51.7K$59K$65.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip Dionica
RSU

U Affirm, RSUs podliježu 2-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 50% stječe se u 1st-GOD (12.50% tromjesečno)

  • 50% stječe se u 2nd-GOD (12.50% tromjesečno)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Operacije Korisničke Službe u Affirm ima godišnju ukupnu naknadu od CA$90,911. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Affirm za ulogu Operacije Korisničke Službe je CA$62,405.

