AEye
AEye Plaće

Raspon plaća AEye je od $159,120 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Strojarski inženjer na donjem kraju do $312,555 za Hardverski inženjer na gornjem kraju.

$160K

Hardverski inženjer
$313K
Strojarski inženjer
$159K
Voditelj proizvoda
$209K

Softverski inženjer
$179K
Voditelj softverskog inženjerstva
$204K
Tehnički voditelj programa
$231K
Često postavljena pitanja

Ostali resursi