Imenik tvrtki
Aeva
Aeva Plaće

Plaće u Aeva kreću se od $187,018 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $477,375 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Aeva. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $210K
Hardverski Inženjer
Median $225K
Strojarki Inženjer
Median $210K

Dizajner Proizvoda
$477K
Menadžer Proizvoda
$187K
Menadžer Programa
$427K
Menadžer Projekta
$347K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Aeva, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Aeva je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $477,375. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Aeva je $225,000.

